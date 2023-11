Brecht Dejaegere onthult hoe het er bij KAA Gent echt aan toe gaat onder Hein Vanhaezebrouck

Brecht Dejaegere maakte afgelopen zomer de overstap van Toulouse naar Charlotte FC in Amerika. Terug in België, had hij tijd om in een podcast te zitten.

Zo was Dejaegere te gast bij de podcast 'MIDMID'. Daar had hij het over hoe het eraan toegaat met het systeem van Hein Vanhaezebrouck. "Als ik die wedstrijd zag van vorig weekend tegen Anderlecht. Nu en dan zijn er wel een paar verschillen met toen ik er speelde. Maar je ziet gewoon die patronen", begon Dejaegere bij MIDMID. Hij vergelijkt het voetballen onder Vanhaezebrouck met programmeren. "Dat is programmeren. Soms had ik een bal die ik zonder te kijken speelde, waarbij je de supporters hoorde 'Wauw, hoe heeft hij dat gezien?', maar ik had het helemaal niet gezien. Omdat ik weet dat hij moet klaarstaan." "Bijvoorbeeld die bal die Sven Kums in één keer zo vaak speelt. Soms kijkt hij niet, hoor. Omdat hij weet: als Tissoudali dat ziet, is dat een trigger die afgaat van 'Ik moet vertrekken'", besluit Dejaegere.