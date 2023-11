Carl Hoefkens krijgt nog meer grip op Standard: twee stafleden vertrekken

Bernd Thys is de nieuwe T2 van Standard. Hij kwam er op uitdrukkelijke vraag van Carl Hoefkens.

Bernd Thys is ontzettend tevreden met de mooie kans als T2 die hij krijgt bij Standard. “Toen Carl me enkele weken geleden belde, was ik meteen gecharmeerd door de interesse”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Ik heb dan enkele positieve gesprekken gehad met hem en met sportief directeur Fergal Harkin. Ik had er meteen een goed gevoel bij, daarna zijn we er eigenlijk redelijk snel uitgekomen.”

Standard is een beetje thuiskomen voor Thys. “Voor mij is het allemaal begonnen bij Standard. Ik heb er vijf jaar lang in de eerste ploeg gespeeld en een mooie tijd gehad. Ik kijk ernaar uit om opnieuw te beginnen, hard te werken en mijn steentje bij te dragen om de ploeg naar een hoger niveau te tillen.”

De komst van Thys is niet de enige aanpassing in de staf van de Rouches. Het Belang van Limburg meldt dat Renaat Philippaerts (physical coach) en Geoffrey Valenne (T3) de club verlaten, maar voorlopig niet vervangen worden.