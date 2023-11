Verliezen Rode Duivels groot talent aan ander land? Kazeem Olaigbe geeft zelf duidelijk antwoord

Kazeem Olaigbe is de nieuwste sensatie van de Jonge Duivels. De speler van Cercle Brugge heeft sinds zijn terugkeer naar België een aantal uitstekende prestaties geleverd voor de nationale ploeg.

Voordat hij vrijdag begon aan de 0-2 nederlaag tegen Schotland, had Kazeem Olaigbe 3 keer gescoord in 3 wedstrijden, telkens door een invalbeurt.

Dankzij deze prestaties heeft de speler de aandacht op zich gevestigd, ondanks het feit dat hij zich sinds zijn komst in de zomer nog niet volledig heeft kunnen vestigen bij Cercle Brugge.

De voormalige speler van Anderlecht en Southampton heeft een aantal goede kwaliteiten en als hij zich blijft ontwikkelen, moet hij een belangrijke beslissing gaan nemen: België of Nigeria vertegenwoordigen op internationaal niveau.

Het talent heeft in ieder geval nu al wel een duidelijk antwoord klaarstaan. "Mijn ouders zijn Nigeriaans (...) Maar ik ben hier geboren, dus ik voel me meer Belg en ik zie mijn toekomst bij de Duivels. Ik ben me in ieder geval niet bewust van enige interesse uit Nigeria", antwoordde hijzelf bij RTBF.