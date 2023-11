Pro League houdt zich bezig met nieuwe technologie: Zo zien de Belgische stadions eruit gemaakt door AI

AI wordt steeds populairder. Het ziet ernaar uit dat nu ook de Pro League dat heeft ontdekt.

Hoewel veel stadions nog niet op en top in orde zijn in België, vond de Pro League het leuk om de AI erop los te laten gaan. Die van onder meer Genk en Anderlecht werden afgelopen week al gedropt op Twitter.

Het succes van de eerste reeks resulteerde in een tweede deel, waarmee de Pro League op maandag kwam. De Kanaries van STVV en de Panda van KAS Eupen speelden een hoofdrol. Of ze even goed of beter zijn dan de echte stadions laten we in het midden. Wat vinden jullie ervan?