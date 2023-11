🎥 Anderlecht-doelman Schmeichel krijgt veel kritiek - en een 2 op 10 - na pijnlijke blunder

Denemarken was wel al geplaatst voor het EK, maar sloot de campagne toch niet met een al te best gevoel af. Tegen Noord-Ierland werd met 2-0 verloren en Anderlecht-doelman Kasper Schmeichel ging daarbij niet vrijuit.

Schmeichel liet een laag schot vanuit een scherpe hoek onder zijn armen door glippen. Achteraf kreeg hij daar veel vragen over en de beelden werden ook gretig gedeeld door Anderlecht-fans die Dupé in doel willen zien.

Schmeichel mocht het achteraf komen uitleggen. Van de pers kreeg hij zelfs een 2 op 10 voor zijn prestatie. "Ik denk niet dat ik ooit een doelpunt heb toegegeven in mijn hele carrière waarbij ik niet heb teruggekeken en gezegd heb dat ik het had kunnen tegenhouden", zei hij bij TV2.

"Als het naar de verste hoek was gegaan, zou niemand iets hebben gezegd, maar zo is het nu eenmaal als doelman. Af en toe worden er doelpunten gemaakt. Dat kun je niet altijd voorkomen en het is wat het is. Het is een zeer teleurstellende manier om af te sluiten. Het is een moeilijke kwalificatie geweest, maar er is maar één ding dat telt, en dat is dat we naar Duitsland gaan", zegt Kasper Schmeichel.