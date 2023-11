Analisten wijzen aan waarom Vermeeren mee moét naar het EK en zien ook één middenvelder die thuis moet blijven

Iedereen is uiteraard al bezig met de selectie voor het EK. Daar zijn heel veel zekerheden in en zo'n 17 spelers die nog in de balans liggen voor een postje of vijf-zes. Voor de analisten is het wel duidelijk dat Arthur Vermeeren er moet bijlopen.

Vermeeren is volgens Franky Van der Elst een zekerheid omdat hij de toekomst is van het Belgisch voetbal. "Hij heeft zich staande gehouden in de Champions League", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Tegen Servië was hij goed en ik denk dat hij dat gewoon gaat doortrekken. Hij is ook een ander type dan Lavia, Keita of Vranckx en een goeie aanvulling bij de andere spelers. Hij weet op voorhand waar de bal naartoe moet.”

René Vandereycken gaat daarmee akkoord. “Tegen Servië zag je in de duels dat hij toch kracht bijgewonnen heeft. Normaal gezien zou hij minuten moeten krijgen op het EK. Ik denk dat hij ook wel goed kan invallen. Hij is het type dat daar niet van wakker ligt en die in alle omstandigheden ook zijn normale spel kan ontwikkelen.”

Wie er dan weer wel niet zou bij zijn, is Aster Vranckx. “Net zoals Onana is hij een risicopatiënt voor gele kaarten. En wat voetballende kwaliteiten, loopvermogen en duelkracht betreft, schat ik Mandela Keita minstens even hoog in", aldus Van der Elst.