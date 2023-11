Geraakt STVV één van zijn goudhaantjes al snel kwijt? Concrete interesse uit Bundesliga voor toptalent

STVV heeft een enorm jonge ploeg dit jaar. Daar komt dan ook de nodige interesse uit het buitenland bij kijken.

Zo lopen er een aantal grote talenten rond bij de Limburgers. Denk maar aan Matte Smets, Jarne Steuckers, Rein Van Helden, Zion Suzuki en Mathias Delorge. Die laatste wordt nu al moeilijk om te houden voor STVV.

Zo zou het Duitse Frankfurt concrete interesse tonen in de jonge middenvelder van Sint-Truiden. De club is ervan overtuigd dat het tot een overeenkomst kan komen door vorige samenwerkingen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Delorge is nog maar 19 jaar oud, maar is wel een onbetwiste basisspeler bij de Limburgers. Hij miste dit seizoen nog maar vijf minuten van alle mogelijke speeltijd. Hij kon dit jaar één keer scoren en gaf drie assists. Het blijft even afwachten of de speler deze winter al zal vertrekken, wacht tot de zomer of nog een jaartje blijft. Ook Borussia Mönchengladbach werd al genoemd.