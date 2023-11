Standard-speler zorgt voor verrassing tegen Denemarken met tal van Anderlecht-spelers

Noord-Ierland nam het maandagavond op tegen Denemarken. Het was een wedstrijd waarin een aantal bekende gezichten uit de Pro League het veld betraden.

Standard-speler Isaac Price (20) stond in de basis bij Noord-Ierland, in een wedstrijd waarin niets anders op het spel stond dan te beslissen wie bovenaan zou eindigen in de groep tussen Denemarken en Slovenië. De Denen verloren (2-0), maar blijven bovenaan staan ondanks de Sloveense overwinning.

Het eerste doelpunt van deze mooie Noord-Ierse overwinning werd gescoord door Isaac Price na een uur spelen. Isaac Price heeft dit seizoen 13 Pro League-optredens gemaakt voor Standard, scoorde één keer en assisteerde één keer.

Isaac Price scoorde drie keer als prof. Opvallend is wel dat dit steeds tegen een grote naam was. Hij scoorde tegen Jan Oblak, Kasper Schmeichel en Simon Mignolet.

Anderlecht in Denemarken

Aan Deense kant stonden er natuurlijk verschillende spelers van Sporting Anderlecht op het veld: Kasper Dolberg en Kasper Schmeichel begonnen allebei en Thomas Delaney kwam in de tweede helft op het veld. Anders Dreyer bleef op de Deense bank, net als ex-Genkie Joakim Maehle.