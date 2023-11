Opmerkelijk: Pro League drijft de spot met... Club Brugge-speler, supporters reageren verontwaardigd

Met de Pro League-app kan iedereen zijn eigen dreamteam samenstellen. Het bericht van de Pro League suggereerde dat Mannaert Thiago uit zijn fantasy team zou verwijderen. Deze post lokte een aantal verontwaardigde reacties uit.

Begrijpelijk wel, aangezien de post van het officiële account van de Pro League komt, en er gespot wordt met een speler uit de eigen competitie.

Thiago, 22, kwam in de zomer over van Ludogorets. Blauw-Zwart betaalde €7,9 miljoen voor de jonge Braziliaanse spits. Tot nu toe speelde Thiago 25 wedstrijden voor de club, waarin hij acht keer scoorde en twee assists gaf.

Enkele reacties gaan als volgt:

"Misschien niet zo respectvol komende vanuit het officiële account van de competitie…"

"POV: Je bent het social media beheerder van de competitie en doet respectloos naar spelers van je eigen competitie."

"Hoort de competitie niet neutraal te zijn?"

"Wie of wat zit er achter dit account en waar halen ze het recht om te oordelen over een speler uit de Jupiler Pro league?"

POV: Swapping out Igor Thiago of your #FantasyPL squad 😂



Get your team ready for matchday 15 🔜 https://t.co/pT8ixaKsJ4 📲 pic.twitter.com/1B7Ui4pdUE