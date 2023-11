Verrassende uitspraken over Jérémy Doku van jeugdcoach: "Nooit gedacht dat hij nu bij City zou zitten"

Jérémy Doku is de nieuwste sensatie geworden op de Europese velden. Sinds hij bij Manchester City speelt, staat hij natuurlijk nog meer in de spotlights. Na zijn transfer hadden weinigen gedacht dat hij zo vlug zijn draai zou vinden. Zijn jeugdcoaches zijn misschien nog het meest verbaasd.

Benoit Haegeman, die Doku trainde bij de U13 en U15 van Anderlecht, zag het alvast niet aankomen als hij de jonge Doku zag trainen. "Jeremy liep niet graag, verdedigde niet graag en zat niet graag in de fitnesszaal", klinkt het bij Haegeman bij Sporza.

En nochtans is Haegeman wel een man die er een goed oog op heeft. Hij was het ook die Zeno Debast naar de verdediging haalde. Maar dat Doku zou uitgroeien tot een Premier League-sterspeler hadden ze niet verwacht.

Doku verrast zijn jeugdcoach

"Jeremy had heel veel zelfvertrouwen", benadrukt Haegeman zijn misschien wel sterkste punt. "Maar in Anderlecht vond iedereen dat hij veel werkpunten had. Zijn linkervoet, zijn kopbalsterkte en zijn positionering moesten allemaal beter."

"Iedereen in Anderlecht dacht: "Jeremy is goed, hij zal profvoetballer worden bij Anderlecht of een ander Belgisch team. Maar niet bij een Europees topteam zoals Manchester City of Barcelona", is Haegeman eerlijk. "We zijn een klein beetje verrast, maar vooral heel trots."