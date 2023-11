Hazard, Alderweireld of Vertonghen kozen niet voor Club Brugge: "Ik weet wat er achter zit"

Club Brugge zag de voorbije twee jaren hoe Rode Duivels terugkeerden naar de Jupiler Pro League. De grote namen kozen echter voor andere ploegen.

Afgelopen zomer was voor de hele wereld duidelijk dat Thorgan Hazard een terugkeer naar de Jupiler Pro League zou maken.

Club Brugge kon ervaren pionnen meer dan ooit gebruiken, maar hij trok niet naar het Jan Breydelstadion. “Op de positie van Thorgan zochten we ook niet direct iemand”, vertelt Simon Mignolet aan Het Nieuwsblad.

Mignolet weet uit eigen ervaring dat een pion als Hazard hoe dan ook altijd een meerwaarde is, net als hij zelf vier jaar geleden de overstap maakte van Liverpool.

“Dat heeft inderdaad iets teweeggebracht. Je kan discussiëren of we zo iemand nodig hebben, maar die speler moet ook beschikbaar zijn. Spelers als Alderweireld of Vertonghen, die zouden we op korte termijn, of de komende jaren, wel kunnen gebruiken. Maar die zijn niet dik gezaaid.”

Alderweireld en Vertonghen waren in de zomer van 2022 beschikbaar op de transfermarkt. “Het zou een goede toevoeging zijn geweest voor onze kleedkamer. En dan vooral om anderen beter te laten voetballen. Maar de vraag is opnieuw: waren zij ook haalbaar voor Club Brugge?”

Mignolet zegt niet waarom, maar kent de reden wel waarom ze niet bij Club Brugge hun carrière verder gezet hebben. “Ik ga niet in op de specifieke omstandigheden van Jan en Toby, maar ik weet wel wat er achter zit.”