Eden Hazard én Hollywoodster zondag in het Lotto Park: Anderlecht heeft verrassing in petto

Anderlecht-RWDM, dat had normaal gezien ook Thorgan tegen Kylian moeten zijn. Maar de jongste Hazard is nog geblesseerd en dus staat enkel Thorgan straks aan de aftrap. Maar dat neemt niet weg dat waarschijnlijk de voltallige familie komt kijken, inclusief... Eden.

Anderlecht hoopt al heel het seizoen om Eden naar het Lotto Park te lokken. De gestopte Rode Duivel is momenteel echter in het land en er is een VIP-box voor de hele familie voorzien. Het zou leuk zijn indien Anderlecht hem vraagt om de aftrap te geven.

Maar er zit nog schoon volk in de tribune. Ook Jean-Claude Van Damme staat immers op de gastenlijst. The Muscles from Brussels heeft een standbeeld net voor shoppingcentrum Westland. In ieder geval had Anderlecht al laten doorschijnen dat ze iets speciaals zouden doen voor de Brusselse derby.

Stel u voor dat Eden en JCVD samen de aftrap geven. Kwestie van de sfeer erin te krijgen voor de match zou dat wel kunnen tellen.