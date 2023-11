JPL-doelman zegt waar het op staat: "Courtois moet zich excuseren, maar ik denk niet dat hij dat zal doen"

Thibaut Courtois, al drie maanden geblesseerd en waarschijnlijk nog wel een tijdje, weet nog steeds niet of hij met de Duivels zal deelnemen aan Euro 2024. Eigenlijk weet niemand het, want de doelman van Real Madrid geniet niet van de beste relaties met Tedesco en de staf.

Hendrik Van Crombrugge, nu tweede doelman bij Racing Genk, sprak met RTBF over een aantal zaken. Zijn beslissing om Anderlecht te verlaten voor Genk, zijn situatie bij Genk, maar ook de zaak rond Thibaut Courtois, wiens deelname aan Euro 2024 met de Duivels nog onzeker is.

Over die zaak heeft Van Crombrugge een heel duidelijk mening. "Deze zaak heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Hij besloot de groep te verlaten en dat werd niet goed ontvangen. Hij heeft een fout gemaakt, het was een gebrek aan respect tegenover de andere spelers in de groep."

De oud-speler van Eupen en Anderlecht denkt niet dat de doelman van Real Madrid zo makkelijk zal terugkeren. "Als hij terug wil komen, zal hij zijn excuses moeten aanbieden. Maar ik denk niet dat hij dat zal doen. Uiteindelijk is het de groep die beslist. Worden geaccepteerd en gerespecteerd in een groep is belangrijker dan het dragen van de aanvoerdersband", besloot Van Crombrugge.