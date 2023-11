Union-coach Alexander Blessin onthult geheim achter succes van zijn club

Union SG is weer herfstkampioen. Kunnen ze dit jaar de lijn doortrekken en de titel pakken?

Veel geeft Blessin er niet om dat zijn ploeg herfstkampioen is geworden. "Die herfsttitel? Ik heb het geen seconde gevierd", gaf hij aan bij Sporza.

"Herbstmeister is maar een woord, voor mij is het geen titel. Ik heb ook tegen de spelers gezegd dat we nog niks gewonnen hebben. We moeten blijven werken: er zijn goede zaken, maar er zijn ook dingen die we moeten verbeteren", gaat de Union-coach verder.

Het geheim achter het succesverhaal van Union moeten we achter de schermen gaan zoeken volgens Blessin. "Wat ons geheim is? Het werk achter de schermen van Alex (Muzio, n.v.d.r.) en Philippe (Bormans; n.v.d.r.). Ze houden de voeten op de grond, vinden het juiste personeel en kopen gretige spelers voor de juiste posities. In de laatste 3 tot 4 jaar hebben ze hele goede beslissingen genomen."