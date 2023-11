De "geheime passie" van deze speler van Anderlecht

Mario Stroeykens laat zich steeds meer gelden bij Anderlecht. Maar voetbal is niet zijn enige passie.

Sinds begin oktober bevestigt Mario Stroeykens zijn kwaliteiten bij Anderlecht. Eerst kon hij al overtuigen bij de RSCA-futures in 1B en nu ook in de eerste ploeg. Ook buiten het veld heeft de jongen er baat bij om zichzelf bekend te maken.

Toen hij geïnterviewd werd vertelde hij over zijn interesse in kunst: "Mijn broer en ik zijn er al van kleins af aan in geïnteresseerd. Hij bezocht vaak musea en nam mij mee."

Omdat kunst een vrij breed concept is, specificeerde de jonge middenvelder zijn favoriete deel: "Ik hou vooral van schilderen. Het is in zekere zin mijn geheime passie", besluit hij. Van daaruit naar een kunstenaar in het veld is maar één stap.