Eerste wintertransfer is een feit, Anderlecht heeft nieuwe spits beet!

Anderlecht is nu al bezig op de transfermarkt. De recordkampioen trekt de 18-jarige Keisuke Goto aan.

Keisuke Goto is een Japanse spits van 1,91 m groot. De beloftevolle speler komt over van Jubilo Iwata. Die club eindigde als tweede in de Japanse tweede klasse en dwong zo promotie af.

In 32 wedstrijden bij de Japanse club kon Goto zeven keer scoren en gaf hij één assist. De som die Anderlecht betaalde aan Jubilo Iwata is nog niet bekend. Volgens Transfermarkt ligt de marktwaarde van de Japanner op 250.000.

Goto was volgens het Nieuwsblad zondagochtend al aanwezig op Neerpede. Bij Anderlecht zal hij zich eerst moeten bewijzen bij de RSCA-futures om nadien door de groeien naar de eerste ploeg.