KRC Genk alweer benadeeld? "Genk en arbitrage wil precies niet lukken dit jaar"

Racing Genk verloor zaterdagavond op het veld van Standard en moest met lege handen terugkeren naar Limburg. Maar alweer was er een discutabele fase die in het nadeel van de Smurfen uitdraaide.

"Genk en de arbitrage wil precies niet lukken dit jaar", schrijft sportjournalist Bart Lagae op 'X', het voormalige Twitter. En gelijk heeft hij. Al té vaak draaiden discutbale beslissingen van VAR en scheidsrechter uit in het nadeel van KRC Genk.

Zaterdagavond deed Zeqiri de netten trillen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De officiële offside lijn werd getrokken vanuit een camerastandpunt dat niet toelaat correct vast te stellen of het daadwerkelijk buitenspel was.

Op 'X' klinken verontwaardigde reacties. "Eigenlijk is de cruciale vraag : waarom is er geen beter camera-standpunt? Minder camera’s in Luik? Wie verantwoordelijk?", aldus Paul.

"Is dat een buitenspel lijn?", vraagt Jeroen zich af op X.

"Als ge nog niet eens een fatsoenlijke lijn kunt trekken uit een duidelijk camerastandpunt, stop er dan mee he", klinkt het bij Matisse.

"De VAR heeft al meer punten weggesnoept van Genk dan alle andere ploegen samen", vindt Yarne.