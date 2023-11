Pep Guardiola ziet comeback Kevin De Bruyne aankomen maar: "Hij is geen 21 meer"

Kevin De Bruyne is al een tijdlang geblesseerd aan de hamstrings. Tijdens de eerste competitiewedstrijd viel hij uit.

De Bruyne gaf al aan dat zijn terugkeer waarschijnlijk komt net met het nieuwe jaar. Pep Guardiola ziet hem liever in zijn ploeg dan in de lappenmand. "Natuurlijk zou ik De Bruyne het liefst het hele seizoen bij me hebben" begint hij volgens de clubmedia.

"Maar hij is geen 21 meer en heeft een operatie achter de rug. Eind december of in het nieuwe jaar, zal het voor iedereen een zeer gelukkig Nieuwjaar worden. Maar we verwachten niet dat hij er na een week meteen weer helemaal zal staan", bevestigde Guardiola.

De Bruyne kan overigens ook rekenen op heel wat interesse uit Saudi-Arabië. City liet al duidelijk verstaan dat KDB niet weg zal mogen deze winter.