Westerlo krijgt opvallend bericht van scheidsrechtersbaas Layec

Westerlo verloor afgelopen weekend met 3-2 van Sporting Charleroi. Trainer Jonas De Roeck was achteraf zeer ontevreden over enkele scheidsrechterlijke beslissingen.

Westerlo heeft op zijn website een statement geplaatst in verband met de discutabele strafschopfases waarmee de ploeg de voorbije weken af te rekenen kreeg.

“Als KVC Westerlo kon rekenen op meer – en bovendien door de scheidsrechtersbaas zelf gerechtvaardigde – bijval bij bepaalde discutabele situaties, dan stond de balans na de heenronde van de competitie niet op een plek pal in de gevarenzone, maar wel één net erboven”, klinkt het.

En dat zou een wereld van verschil betekenen voor de club. Al voor de interlandbreak was er al een incident met een bal die geraakt werd door verdediger Emin Bayram. “Scheidsrechter van dienst Nicolas Laforge wees in eerste instantie gedecideerd naar de hoekschopvlag, maar wisselde die beslissing na een VAR-interventie om voor een elfmeter.”

“In de geest van het voetbal was de beslissing voor de neutrale voetballiefhebber moeilijk te begrijpen. Scheidsrechters-spreekbuis van dienst Frank De Bleeckere verdedigde de theoretische kant van het verhaal in zijn vaste rubriek ‘Under Review’ bij Dave Peeters.”

Maar er was meer. “Wanneer Dave Peeters de penaltyfase tussen Matija Frigan en Wolke Janssens wil aansnijden, wordt dat spelfeit door De Bleeckere van tafel geveegd. De regel ‘een contact is een contact’, wordt daar omgevormd tot ‘het contact duurde niet lang genoeg, de spits ging te gretig liggen.’”

Scheidsrechtersbaas slaat mea culpa

Ook op Charleroi bleef diezelfde regel over een contact niet intact. In het slot van de wedstrijd werd een schot van Madsen van richting veranderd na contact met de hand van Charleroi-speler Ilaimaharitra. Hoe ongewild en van hoe dichtbij het schot van Madsen ook werd afgevuurd, de vergelijking met de handspelfase van Bayram kan zwart op wit gemaakt worden. Ook bij Ilaimaharitra was er onmiskenbaar contact. Ook bij Ilaimaharitra was de arm weg van het lichaam.

Dat zag ook scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. “Die maakte onderstaande communicatie over aan onze club, waarin hij de beslissing betreurt en aangeeft dat KVC Westerlo recht had op een strafschop”, gaat de club verder.

“Onze wedstrijdleiding maakte twee fouten in deze fase”, citeert het Layec. “Het was duidelijk dat de bal was aangeraakt door de Charleroi-verdediger. Daarom had de verwachte beslissing een hoekschop moeten zijn. De scheidsrechter zag echter geen contact door een slechte positionering met een verkeerd perspectief. Een VAR-interventie werd dus verwacht om een strafschop toe te kennen aan KVC Westerlo.”