Deze 23 spelers zou u meenemen naar het EK en daar zitten wel wat grote verrassingen tussen

Vorige week vroegen we aan u - onze lezer - welke 23 namen u naar het EK in Duitsland zou meenemen. Die poll is nu afgesloten en heel wat mensen stemden. Daar kwamen veel verwachte keuzes uit, maar toch ook enkele veel minder verwachte.

De enige speler die 100 procent van de stemmen kreeg, was uiteraard Kevin De Bruyne. De geblesseerde sterspeler van Manchester City is incontournable bij de bondscoach en bij de fans. Jan Vertonghen en Koen Casteels kwamen op een tweede plaats met 99 procent. Opvallend bij de doelmannen: Courtois kwam er pas als derde uit met 61 procent. Matz Sels werd met ruime voorsprong als tweede gekozen. De affaire heeft toch breuken in het vertrouwen van de supporters geslagen. Geen Tielemans en Batshuayi Ook bij de verdedigers is er een opvallende aanwezige: Toby Alderweireld. Die kreeg ook 70 procent van de stemmen. Voor de rest zijn het wel de spelers die Tedesco de laatste tijd opriep. Op het middenveld is er dan weer de vaststelling dat u liever Arthur Vermeeren meeneemt naar het EK en Youri Tielemans thuis laat. Vermeeren kreeg 91 procent, Tielemans slechts 59. En ook in de aanval is er een keuze gemaakt. Lukaku en Openda zijn zeker van hun plaats, terwijl voor de derde stek Charles De Ketelaere gekozen wordt. Michy Batshuayi kreeg slechts 21 procent van de stemmen. Uw selectie: Doel Courtois, Sels, Casteels Verdediging Castagne, Vertonghen, Faes, Debast, Alderweireld, Al-Dakhil, Theate, Deman Middenveld Mangala, Onana, Vermeeren, De Bruyne Wingers Doku, Trossard, Bakayoko, Lukebakio, Carrrasco Aanvallers Lukaku, Opena, De Ketelaere