Marc Degryse heeft dringende boodschap over Benito Raman voor RSC Anderlecht

Anderlecht haalde het afgelopen weekend in extremis nog van RWDM (2-1). Benito Raman kende een heel goede invalbeurt.

Analist Marc Degryse laat in de podcast vier-nul weten dat Benito Raman een heel goede invalbeurt had tegen RWDM. Hij zorgde voor veel grinta, maar zijn efficiëntie was niet goed. Raman miste twee open kansen.

Met de komst van Goto lijken de dagen van Raman in het Lotto Park helemaal geteld. Als Anderlecht nog wat wil recupereren, dan moet het volgens Degryse Raman in januari van de hand laten doen.

“Er zijn wel de nodige ploegen in België die een spits als Raman kunnen gebruiken. Anderlecht heeft Goto gehaald, dus laat hem maar vertrekken in januari. Raman viel wel nuttig in tegen RWDM, maar hij weegt toch te licht voor een basisplaats. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar bij andere eersteklassers kan hij voor een grote meerwaarde zorgen”, klinkt het.

Afgelopen zomer stond Raman dicht bij een vertrek bij Anderlecht, maar zover kwam het niet. Raman gaf vorige week zelf al aan dat hij de club hoe dan ook zal verlaten volgende zomer. Dan kan hij transfervrij weg. En Raman weet ook waar hij heel graag zou spelen...