De scenario's voor de vijf Belgische teams in Europa onder de loep

De Belgische ploegen deden het uiteindelijk ook deze week niet slecht in Europa. Uiteindelijk pakten ze 7 op 15. Maar wat staat er op speeldag 6 nog op het spel? Dat is niet voor elke ploeg even makkelijk samen te vatten.

Antwerp (Champions League)

We beginnen bij de makkelijkste situatie, die van Royal Antwerp FC. Na een 0 op 15 hebben ze niets meer te winnen of te verliezen in de Champions League. Ze eindigen zeker op de vierde en laatste plaats, waardoor er geen vangnet richting Europa League meer mogelijk is. Thuis tegen Barcelona spelen ze voor de eer, een dikke premie en wat punten voor de Europese coëfficiënt.

Union SG (Europa League)

Voor Union SG is de puzzel al heel wat moeilijker te leggen. Momenteel staan ze met 5 op 15 derde in hun groep, tegen Toulouse speelden ze bovendien twee keer gelijk wat bij een gelijkheid aan punten dus ook geen doorsslaggevende factor is.

Om nog tweede te worden in de groep, zullen ze moeten winnen van Liverpool in eigen huis én hopen dat Linz hetzelfde doet tegen Toulouse. Een van beide wedstrijden moet er 99% zeker ook een verschil zijn van meer dan een doelpunt verschil.

Tussenronde of uitschakeling

Als Union niet wint, dan kan het nog maximaal derde worden in de groep en doorgaan naar de tussenronde van de Conference League. Dan mag LASK Linz niet winnen. Ook bij een gelijkspel is een zege van Linz nefast, want in de onderlinge duels komt Unon er slechter uit.

Zowel bij een tweede plaats (tegen een nummer 3 uit de Champions League) als bij een derde plaats (tegen een nummer 2 uit de Conference League) volgt er een tussenronde op 15 en 22 februari, voor de eventuele achtste finales. Bij een vierde plaats ligt Union er onherroepelijk uit.

1. Liverpool 12

2. Toulouse 8 (-2)

3. Union SG 5 (-4)

4. Linz 3

Gent en Club Brugge (Conference League)

Voor KAA Gent en Club Brugge ziet het er voorlopig veel beter uit. Beide ploegen spelen op speeldag 6 een rechtstreeks duel om groepswinst.

De Buffalo's (13 punten) trekken naar Servië voor een duel met Maccabi Tel Aviv (12 punten). Een gelijkspel is genoeg voor groepswinst. Club Brugge (13 punten, doelsaldo +10) ontvangt Bodo/Glimt (10 punten, doelsaldo +5). Een gelijkspel is voldoende, ook een nederlaag met één doelpunt verschil na de 0-1 in Noorwegen is nog genoeg voor groepswinst.

Bij groepswinst ontlopen Gent en blauw-zwart de tussenronde van 15 en 22 februari en komen ze meteen in de achtste finales op 7 en 14 maart terecht.

Genk (Conference League)

Die achtste finales rechtstreeks halen is voor Genk al niet meer mogelijk. Zij kunnen nog maximaal naar de tussenronde. De opdracht is duidelijk: om te beginnen moeten de Limburgers zelf winnen van Cuckaricki. Fiorentina moet bovendien hetzelfde doen in en tegen Ferencvaros. Ook hier geldt net als bij Union dat een van de wedstrijden best eindigt in een overwinning met meer dan een doelpunt verschil, maar sowieso hebben ze het dus niet in eigen handen.