Decembermaand wordt de ideale gelegenheid voor Riemer om negatieve statistiek recht te trekken

Na Westerlo speelt Anderlecht in december nog vijf topwedstrijden. Voor Brian Riemer de kans om zijn cv wat op te smukken tegen de grote ploegen.

Riemer staat nu één jaar aan het roer bij Anderlecht en heeft na een minder eerste half seizoen nu de middelen in handen gekregen om paars-wit weer naar de top te leiden. Maar in dat jaar onder de Deen heeft Anderlecht slechts één wedstrijd tegen één van de G7-ploegen kunnen winnen: tegen Antwerp.

In de elf andere wedstrijden werd er verloren of gelijkgespeeld tegen Club Brugge, Antwerp, Genk, Gent, Union en Standard. In die matchen staat de teller op 9 op 36. Dat is natuurlijk te weinig als je titelambities hebt en straks in play-off 1 enkel tegen zulke ploegen speelt.

In december kan Riemer echter werken aan die statistiek, want met achtereenvolgens twee keer Standard, Antwerp, Genk en Cercle Brugge staan er na Westerlo enkel nog topwedstrijden op het programma.