Luca Monticelli, RSCA Futures, een gevecht tussen Squadra Azzurra en de Rode Duivels

Luca Monticelli is één van de sterkhouders bij RSCA Futures. Dit weekend komt hij in actie tegen SK Beveren, maar zijn ambitie ligt veel hoger dan de Challenger Pro League.

Challenger Pro League

RSCA Futures nemen het dit weekend op tegen SK Beveren. Een moeilijke wedstrijd voor de beloften van Anderlecht want de Oost-Vlamingen zijn één van de clubs die de ambitie hebben uitgesproken om te promoveren naar de Jupiler Pro League.

Luca Monticelli zal naar alle waarschijnlijkheid aan de aftrap komen, maar zijn ambitie ligt veel hoger dan wedstrijden afwerken in de Challenger Pro League.

Squadra Azzurra of Rode Duivels

Zoals zijn naam het al laat vermoeden heeft hij Italiaanse roots. Hij zit dus gewrongen tussen twee landen om te kiezen.

“Mijn vader is Italiaan en voor hem zou het een droom zijn als ik ooit het shirt van de Squadra Azzurra zou dragen. Mijn moeder is Belgische en zij zou me liever bij de Rode Duivels zien. Nou goed, een keuze dringt zich pas op wanneer ik ooit effectief uitgenodigd zou worden. Het calcio volg ik wel op de voet. Ik ben in Italië fan van AS Roma”, verklaart hij tegenover Het Nieuwsblad.

AS Roma

De Italiaanse topclub en zijn favoriete club trok al aan zijn mouw. De jonge aanvaller koos er echter voor om zijn contract bij Anderlecht te verlengen.

“Ik kreeg voorstellen van meerdere clubs. Mijn grote droom is het eerste elftal van Anderlecht. In de Beker van België mocht ik al eens proeven van de hoofdmacht. Het bewijst dat mijn doel dit seizoen opnieuw een stapje dichter kwam", toont Monticelli gezonde ambitie.