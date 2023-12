Van Bommel komt met goed nieuws voor Antwerp en verrast voor match tegen OH Leuven: "Grote kans dat we winnen van Barcelona"

0 op 15. Dat is het bilan van Royal Antwerp FC voorlopig in de Champions League. Binnen twee weken wacht nog een 'galawedstrijd' tegen Barcelona, maar dit weekend is er al een belangrijk duel tegen OH Leuven.

Dit weekend staat het duel met OH Leuven op het programma voor Royal Antwerp FC. En daarvoor heeft Mark van Bommel toch wel wat goed nieuws te melden, want een aantal spelers staan heel dichtbij een terugkeer.

Keita, De Laet en Vines lijken dichtbij een terugkeer te zijn, die eerste zou tegen OH Leuven misschien zelfs al zijn comeback kunnen maken. Van Valencia, Engels en Ondrejka is er voorlopig nog geen sprake - zij zijn nog even out.

Meer kunnen in eigen huis

“Bekijk je het heel positief, dan hadden we al zes punten kunnen hebben in de Champions League", aldus van Bommel tegen Het Nieuwsblad. "Nu is Antwerp uitgeschakeld, maar daarom is het een goeie zaak dat de afsluiter een thuismatch tegen Barcelona is. Zowel de spelers als de fans zullen nog heel gemotiveerd zijn."

“En er is een grote kans dat wij gaan winnen. Dat heb ik al gezegd en dat is gewoon zo", aldus nog de oefenmeester van Antwerp. Hij denkt dat stamnummer 1 in eigen huis altijd wat meer kan.