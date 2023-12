Carl Hoefkens slaat en zalft na zwakke prestatie van Standard

De terugkeer van Carl Hoefkens naar Club Brugge is niet goed afgelopen voor Standard. De Luikenaars konden blauw-zwart niet veel in de weg leggen.

In oktober won Standard nog met 2-1 van Club Brugge, door na een gelijkmaker van Skov Olsen in de 85ste minuut, de winnende goal te scoren in de 90ste minuut. Dat dompelde Club Brugge toen in een crisis.

Maar twee maanden later kon Standard Club Brugge weinig in de weg leggen. Opnieuw leverde het op verplaatsing een mindere prestatie. "Thuis kunnen we heel veel en ook verplaatsing hebben we al veel stappen gezet", zei trainer Carl Hoefkens.

"Ik kan tevreden zijn over veel dingen, alleen moet het geloof omhoog. Er zijn redenen, zoals jong zijn, dat niet alles mee zit en dat het op details aankomt. Dat zijn excuses die voor mij niet heel lang van toepassing zijn."

Dubbele clash met Anderlecht

"De conclusie voor mij is dat ik niet ontevreden ben over onze match. We hebben hier goede dingen laten zien en blijf achter met het gevoel dat hier meer in zat."

"De volgende stap is om dat ook bij de grote ploegen te doen", zei Hoefkens nog. Donderdag moet Standard naar Anderlecht voor de beker, komende zondag staat dezelfde match op het programma in de competitie.