Drie Neerpede-boys voor één plaats, dat is nu wel duidelijk geworden

Brian Riemer zijn elftal staat er in grote lijnen. Als iedereen fit is, is het op tien van de elf plaatsen ook duidelijk wie er gaat spelen. Het is die ene plaats waar drie Neerpede-jongens met elkaar voor in concurrentie zullen gaan.

Op het middenveld moeten er keuzes gemaakt worden. En 't zijn geen makkelijke, want eigenlijk kunnen zowel Théo Leoni, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren daar allemaal aanspraak op maken en hebben ze ook de adelbrieven om die te claimen. Rits en Delaney incontournable Mats Rits en Thomas Delaney zijn zeker van hun plaats. Rits is de opkuiser voor de verdediging en de eerste man in de opbouw. Delaney is de pitbull die overal druk gaat zetten en de leidersrol op zich neemt. En ja, dan is er nog één plaatsje over in het elftal. Want op de flanken zijn Thorgan Hazard en Anders Dreyer ook certitudes als ze fit zijn. Leoni ziet de bui mogelijk al hangen, want tegen Westerlo kreeg Stroeykens al de voorkeur. Met drie goals en drie assists heeft de 19-jarige de stappen gezet die hij moest zetten. Maar Leoni heeft ook al zes assists en een goal verzameld. Maar hij is eigenlijk meer een 'acht' terwijl Riemer momenteel een aanvallender type zoekt dat dichter bij Dolberg speelt. Enter ook Yari Verschaeren. En de kans is groot dat hij straks de concurrentiestrijd wint. Verschaeren heeft streepje voor Wat hij nog meer heeft dan Stroeykens is zijn infiltratievermogen en de kwaliteit om heel kort weg te draaien en vooruit te voetballen. Hij vertegenwoordigt ook nog steeds de grootste marktwaarde van de drie. Na Zeno Debast (13 miljoen) staat hij op Transfermarkt.com met 7,5 miljoen op plaats 2, ondanks zijn zware blessure. Maar niet getreurd. Riemer is een man die in quasi elke wedstrijd zijn vijf wissels gebruikt voor zijn aanvallende spelers. En hij kiest ook in functie van de tegenstander. Iedereen zal nog zijn minuten krijgen, maar die zullen zakken. En er zullen ook nog schorsingen en blessures volgen.

