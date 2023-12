Van Anderlecht-icoon tot coach: "Alleen dan kunnen we hier nog uitgeraken"

Bart Goor en Eric Reenaers vervangen Jonas De Roeck tijdelijk bij Westerlo. Dit nadat De Roeck ontslagen werd na 11 op 48 bij de Kemphanen.

Bart Goor en Eric Reenaers nemen even de taken van coach op zich terwijl er een nieuwe T1 wordt gezocht bij Westerlo. "Onze aanpak zal deze week niet veel veranderen. Wat er gebeurd is en wie er speelt, dat maakt nu weinig uit. Het belangrijkste is dat de spelers beseffen dat zij nu aan zet zijn. Mentaliteit, inzet en engagement. Dat is wat ze moeten tonen. Alleen als we als één team naar voren komen, kunnen we hier nog uit geraken", vertelde Bart Goor bij Het Nieuwsblad.

"Veel tijd is er niet, hé. Voor de winterstop moeten we de rug rechten. De voorbije weken hebben we geluk gehad met de uitslagen van de andere ploegen. Het wordt nu hoog tijd dat we zelf eens het initiatief nemen", gaat hij verder.

Bart Goor speelde in zijn carrière meer dan 660 profwedstrijden, waarvan 228 met Sporting Anderlecht.