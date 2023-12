"Een goed moment": Carl Hoefkens zegt waarom hij van Anderlecht kan winnen

Standard verloor afgelopen weekend van Club Brugge. Deze week volgen twee duels met Anderlecht.

Donderdag voor de beker en zondag in de competitie. Carl Hoefkens en Standard trekken deze week twee keer naar het Lotto Park om RSC Anderlecht partij te geven.

De nederlaag tegen blauwzwart was voor Hoefkens geen afgang. “Wat mij betreft zijn we op de goede weg”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Ook al was alles de afgelopen weken niet makkelijk, met drie nederlagen tegen grote ploegen (Gent, Antwerp, Club Brugge). Ik vertelde de spelers dat ze meer in zichzelf moesten geloven.”

Dat moeten ze ook doen om Anderlecht twee keer partij te geven. Paarswit is in vorm en staat momenteel tweede in de rangschikking. De bekermatch geniet bij Hoefkens alvast de voorkeur om de zege te pakken tegen de troepen van Riemer.

“Daar ben ik het mee eens. Om een goede run in de beker te hebben, moeten veel puzzelstukken op de juiste plek vallen. Naar Anderlecht in de competitie of in de beker is niet zo heel anders. Het blijft een Clasico, waarin er veel intensiteit is en waarvoor we mentaal voorbereid moeten zijn om in een vijandige omgeving te spelen, niet zoals op Sclessin.”

Een statement maken tegen Anderlecht dus. “In Brugge hebben we al tien jaar niet gewonnen en in Anderlecht is het vijf jaar geleden. Dit zijn wedstrijden waarin we moeten groeien. Het is een goed moment om dat te laten zien.”