Scheidsrechters speeldag 17: Deze refs zullen Clasico en degradatietopper fluiten

Speeldag 17 in de Jupiler Pro League heeft weer een aantal leuke wedstrijden op de planning staan. Bekijk hier welke scheidsrechters aangesteld werden.

Vrijdagavond openen KV Kortrijk en KVC Westerlo de speeldag. Brent Staessens zal de wedstrijd in goede banen leiden. Aan zijn zijde komt Bert Put als VAR. Zaterdag om 16u trekt Antwerp naar Cercle Brugge. Hier zal Nathan Verboomen scheidsrechter zijn. Lothar D'Hondt is VAR.

Zaterdag om 18u15 ontvangt STVV OH Leuven. Jan Boterberg trekt zijn scheidsrechterspak aan. Hij wordt bijgestaan door Wesli De Cremer die in Tubeke zit. Een paar uur later, krijgt KAA Gent RWDM over de vloer. Jasper Vergoote zal hier op het veld de beslissingen nemen terwijl Lawrence Visser in de VAR alles goed bekijkt.

Zondag neemt KV Mechelen het op tegen Club Brugge om 13u30. Nicolas Laforge is hier scheidsrechter en Kevin Van Damme staat hem bij als VAR. KRC Genk gaat op bezoek bij KAS Eupen een paar uur later. Simon Bourdeaud'Hui mag hier aantreden als scheidsrechter met Bram Van Driessche als VAR.

Anderlecht krijgt voor de tweede keer deze week Standard op bezoek zondag. Jonathan Lardot werd aangeduid als ref de wedstrijd in goede banen te leiden. Lawrence Visser kijkt mee als VAR. Union SG trekt naar Charleroi om de speeldag af te sluiten. Erik Lambrechts zal scheidsrechter van dienst zijn met Bert Put die hem bijstaat als VAR.