STVV uit de beker maar één man maakte wel veel indruk: "Getoond dat ik er nog ben"

STVV verloor woensdag met 0-1 van KAA Gent in de Croky Cup. Door deze zure nederlaag liggen de Limburgers uit de beker.

STVV had de kansen om te scoren, maar was niet nauwkeurig genoeg in de afwerking. Coach Thorsten Fink koos dan ook wel voor een heel ander elftal en wisselde zes keer in zijn basiself, terwijl KAA Gent met bijna de volledige A-ploeg op het veld stond. Speelde dit niet mee?

"Dat zou niet mogen", begint doelman Jo Coppens. "Als je niet speelt, dan voel je toch wel echt het zuur. Zo voel ik het toch aan, ik kan niet over de andere jongens spreken. Iedereen die op de bank zit zegt dat hij wil spelen, zo gaat dat altijd in een voetbalploeg."

"Ik weet dat het niet makkelijk is omdat het dan één wedstrijd is waarin je jezelf mag proberen bewijzen, maar dat mag geen excuus zijn. Als ploeg moeten we dat kunnen opvangen", gaat hij verder.

De Belg keepte een zeer goede wedstrijd. Hij hield STVV op belangrijke momenten in leven met knappe reddingen. De Buffalo's hadden ook genoeg kansen om er 0-2 van te maken.

"Ik heb getoond dat ik er nog ben", zegt Coppens met veel zelfvertrouwen. "Dat is belangrijk. Er zijn heel weinig kansen, dat maakt het niet makkelijk om mezelf te tonen. Ik ben wel dankbaar aan de coach. Dat is een teken van vertrouwen, je kon ook zien dat ik dan met vertrouwen op het veld sta."