Dat belooft voor Barcelona: Goots ziet wat "wezenlijk verschil" maakt bij Antwerp

Royal Antwerp FC zegevierde dit weekend tegen Cercle Brugge. Geen gemakkelijke opdracht, maar die werd wel tot een goed einde gebracht.

Royal Antwerp FC won in het Jan Breydelstadion van Cercle Brugge. Het zou wel eens de referentiematch kunnen zijn voor The Great Old. En dat belooft voor het slotduel in de Champions League tegen FC Barcelona. “Het aanvalskwartet zit in een ontzettend goede flow. Én Keita is terug. Die factoren maken een wezenlijk verschil”, opent Patrick Goots meteen het gesprek in Gazet van Antwerpen over de match tegen Cercle.

“Ik heb het vorig seizoen een aantal keer aangehaald: begint Antwerp aan de wedstrijd met felle druk naar voren, dan is het een moeilijk af te stoppen machine. Oké, Cercle miste enkele basisspelers, en verloor met Edgaras Utkus een belangrijke pion in de eerste helft, maar dat doet niets af aan de ingesteldheid waarmee Antwerp naar Brugge trok om de volle buit te pakken.”

En dan is er uiteraard ook Keita die er opnieuw bij is. “We hebben de jongste weken opnieuw de beste Yusuf kunnen bewonderen. Hij is een straffe breker, een echte ballenafpakker. Maar dat is Keita ook. Bovendien kiest Keita in de passing veel vaker dan Yusuf voor een bal naar voren. Dat maakte tegen Cercle een wezenlijk verschil.”

13 op 15 is een mooie reeks. “Het kalf in Europa is natuurlijk verdronken, maar hopelijk krijgt Antwerp woensdag geen nieuwe pandoering. Een nieuwe domper kan het vertrouwen toch weer aantasten. Barcelona zal niet met een C-elftal naar de Bosuil afzakken. Er zal nog steeds een strijdbare ploeg op het veld verschijnen. Ik verwacht van Antwerp hetzelfde om die nul eindelijk van de tabellen te vegen.”