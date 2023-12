Dé grote uitblinker van het weekend stond in doel, maar 18-jarige middenvelder blijft héél grote indruk maken

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van de Week'. Dit weekend waren er wel weer wat uitblinkers te vinden op de Belgische velden. En die kwamen niet enkel uit de topclubs...

Doelman

Zoals dé man van de match in STVV-OH Leuven. De Vlaams-Brabanders hadden het enkel en alleen te danken aan hun doelman, Tobe Leysen, dat ze met een punt uit Limburg vertrokken. De 21-jarige goalie dreef de heel Truiense aanval tot wanhoop, zeker toen OHL met tien stond.

Verdediging

Op rechts stond ouwe getrouwe Ritchie De Laet alweer stevig te verdedigen en zijn gekende rushes kwamen er ook uit. Torunarigha speelde foutloos bij Gent in de wedstrijd tegen RWDM en Cobbaut was de rots in de branding in het gelijkspel van KV Mechelen tegen Club Brugge.

Op links valt er dan weer weinig in te brengen tegen de keuze voor Daam Foulon. De linksback van KVM was het toonbeeld van inzet en hield zich staande tegen al wat Brugge naar hem toe smeet.

Middenveld

Hij begint een wekelijks plaatsje te krijgen: Malick Fofana (18) is een echt goudhaantje bij Gent. Hij leverde de assist op de goal van Cuypers, maar was gewoon niet van de bal te zetten en nam telkens de juiste beslissingen. Hij wordt geflankeerd door Kawabe van Standard.

© photonews

De Japanner is een probleem voor veel ploegen: loopvermogen, techniek en scorend vermogen. Nog op het middenveld: Casper Terho. Die begint steeds meer zijn plaats te vinden bij Union en scoorde ook.

Aanval

Anders Dreyer scoorde weer twee keer tegen Standard en zit nu al aan 11 competitiedoelpunten. Daarmee is hij topschutter van paars-wit. En wat gezegd van Mohamed Amoura? Weer twee erbij, waarmee hij ook aan 11 zit, maar hij deed dat wel in 12 wedstrijden. Vijf minder dan Denkey en Koita.

Die laatste staat trouwens ook in onze aanval. Ondanks dat hij Tobe Leysen niet kon passeren, was hij een constant gevaar. De Truiense topschutter is het belangrijkste wapen van STVV.