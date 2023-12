Antwerp en Club Brugge willen Rode Duivel, die besluit neemt - ook in Anderlecht, Westerlo en Mechelen kennen ze Rode Duivels mét/zonder succes

Michy Batshuayi staat in de belangstelling van zowel Royal Antwerp FC als Club Brugge. En dus is de vraag: wat gaat hij daarmee doen? Hij zou de zoveelste kunnen worden in een lang rijtje van Rode Duivels die het in ons land nog eens proberen.

Batshuayi is momenteel aan de slag bij het Turkse Fenerbahçe, maar liet enkele maanden geleden al duidelijk in zijn kaarten kijken: een winters vertrek vanuit Turkije zou zeker mogen. En daarbij kwamen ook Belgische ploegen hun neus aan het venster steken. Zowel Club Brugge als Royal Antwerp toonden een paar weken geleden interesse, al hebben ze bij blauw-zwart ondertussen het vizier alweer een beetje veranderd - Thiago en Jutgla zouden dan toch kunnen volstaan. Batshuayi zelf zou volgens Turkse media zijn neus ondertussen ophalen voor beide Belgische teams, ook al lopen de onderhandelingen al een tijdje - zeker met Antwerp. Hij zou liever een terugkeer naar de Premier League zien dan naar België. Bovendien zouden de looneisen van Batsman niet van de poes zijn. Ondanks een salaris van ongeveer twee miljoen euro op jaarbasis dat hem van beide ploegen zou zijn geboden, is dat niet genoeg spek naar de spits zijn bek. Een terugkeer van Batshuayi zou nochtans een nieuwe verrijking kunnen zijn voor de Belgische competitie, die al meermaals een Rode Duivel kansen gaf de voorbije jaren. En dat is toch al een paar keer een echt succes geweest. Het duidelijkste voorbeeld van 2023 is dat van Toby Alderweireld, die Antwerp aan de titel hielp met een fantastisch doelpunt in de laatste minuut van de titelwedstrijd in en tegen Genk. Ondertussen is Jan Vertonghen een icoon geworden bij RSC Anderlecht én maakt ook Thorgan Hazard er het mooie weer. Simon Mignolet was de eerste die furore maakte in de Jupiler Pro League bij zijn terugkeer, met Nacer Chadli en Steven Defour mochten ook Westerlo en KV Mechelen even proeven van een Rode Duivel in hun team - het ene met meer succes dan het andere. De Rode Duivel die alles misschien wel inluidde was Nicolas Lombaerts, al was zijn periode bij KV Oostende uiteindelijk geen groot succes.