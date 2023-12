Deze straf zou de Pro League kunnen opleggen aan clubs wiens veld (Anderlecht, Charleroi, Kortrijk...) niet deftig ligt

De toestand van de velden heeft de afgelopen weken veel vragen opgeroepen met de komst van de winter. De Pro League heeft besloten om te reageren.

Spelers en coaches hebben hun zegje gedaan over de toestand van voetbalvelden met het wisselvallige weer van de afgelopen weken. Aan de kant van de Pro League bespreken ze mogelijke oplossingen.

Onder meer het veld van Charleroi en Anderlecht ligt er momenteel erbarmelijk bij. "We zijn van plan om de clubs beter te informeren en hen ook training te geven over dit onderwerp", aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, bij La Dernière Heure.

Geen puntenaftrek voor de clubs

Er is echter een regel, die tot nu toe nog nooit is gebruikt, waarbij een bezochte club de kosten voor het uitstellen van een wedstrijd en de televisie-uitzending zou moeten betalen als "later blijkt dat het de schuld is van de bezochte club, die niet genoeg voorzorgsmaatregelen heeft genomen" met betrekking tot de staat van het veld.

Desalniettemin is Stijn Van Bever duidelijk: "Het aftrekken van punten staat ook niet op de agenda".