Hazard geeft enkele opmerkelijke antwoorden op vragen over zijn ploegmaats: 'Wie maakt het meeste indruk' en "Wie pakt de meeste ballen'

Thorgan Hazard zal er zondag wel bij lopen als Anderlecht naar Antwerp moet. De aanvaller traint al grote delen mee en is fysiek in orde om een match te spelen. Enkel de pijn moet verdwenen zijn. Intussen gaf hij wel ongezouten zijn mening over een paar ploegmaats.

Hij was gisteren te gast in La Tribune, de uitzending van de RTBF en daar kreeg hij de vraag wie het meeste indruk op hem maakte op training. En het antwoord was toch wel verrassend: "Mario Stroeykens".

Daarna werd hem een nog gevoeligere vraag gesteld: wie op training de meeste ballen stopt, Maxime Dupé of Kasper Schmeichel. Hij wou wel weten of het met de handen of de voeten was, maar daarna moest hij toch toegeven: "Met de handen, Dupé".

Het keepersdebat is voor de buitenwereld nog steeds aan de gang bij Anderlecht. Schmeichel maakt geeft soms de indruk dat hij geen moeite doet om te duiken. Op Neerpede klinkt dan weer dat hij zijn goal goed kent en al anticipeert voor de bal vertrokken is.