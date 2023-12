STVV in Play-Off 1? STVV-coach Thorsten Fink houdt de druk weg

STVV speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Door het puntenverlies van Cercle Brugge kreeg STVV een goede kans om dichter bij de top zes te sluipen.

Een ijzersterke Tobe Leysen zorgde ervoor dat STVV geen overwinning pakte in eigen huis. Zo bleven de Truienaars op de achtste plaats staan. Maar waar mikt de club eigenlijk op?

"Normaal kijk ik naar de Play-Downs", begint STVV-coach Thorsten Fink. "Ik wil ons zo snel mogelijk veilig stellen. We hebben een aantal spelers die interlandverplichtingen hebben met de aankomende Asian Cup en Africa Cup."

Op die manier houdt Fink de druk wat van zich af, al mag de club zeker niet afgeschreven worden voor Play-Off 1. STVV bracht dit jaar al zeer mooi voetbal en had met een half B-elftal meer kunnen krijgen in het bekerduel tegen een KAA Gent dat bijna op volle sterkte aantrad (0-1 winst voor Gent).

"Je kan niet altijd krijgen wat je wil na iedere wedstrijd. We zijn ook geen club die denkt dat ze van iedereen kan winnen, maar dat is niet erg. We nemen nu het punt en we houden de andere ploegen op wat afstand", besluit Fink.