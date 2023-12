Club Brugge, Gent en Anderlecht hun stekje in top-3 toptransfers binnenkort kwijt? Antwerp breekt records ... en gaat andere breken

Royal Antwerp FC wist voor een historische stunt te zorgen tegen FC Barcelona. Diverse jonkies braken een record in de Champions League. Door de 3-2 zege hebben ze ook indruk gemaakt op de scouts van overal in Europa. En dat moet dan weer nieuwe records opleveren.

Na de 0 op 15 was het tegen FC Barcelona voor niet meer dan enkele miljoenen en punten voor de coëfficiënt, maar aan daadkracht en de wil om te winnen was zeker geen gebrek. De supporters op de Bosuil deden dan weer de rest en gingen achter de ploeg staan alsof er wél nog veel op het spel stond.

Miljoenen en records

De rest is geschiedenis: na een dol slot werd het 3-2 voor de Belgen tegen de Catalanen en de Bosuil ontplofte met recht en reden. En met dank aan George Ilenikhena, die zo ook meteen een record op zijn naam wist te schrijven.

Het was al lang geleden dat er nog eens een Belgisch team de maat wist te nemen van Barcelona, ondertussen toch meer dan twintig jaar. Anderlecht, Club Brugge, Sporting Lokeren en Antwerp in het seizoen 1965-1966 gingen hen voor.

© photonews

En de jonge talentjes hebben ook meteen hun stempel gedrukt dus. Ilenikhena is de jongste Fransman ooit die scoorde in de Champions League. Hij nam het record af van Warren Zaïre-Emery, die eerder op woensdagavond scoorde en zo het record had gepakt.

Arthur Vermeeren van zijn kant nam dan weer het record af van ene Paul Van Himst, om maar te zeggen dat dat record heel wat langer is blijven staan. Het doet ook deugd voor de spelers, maar mogelijk ook voor de clubkas van stamnummer 1.

Transferrecords op komst voor Vermeeren en Ilenikhena?

Het is al even duidelijk en na de prestatie van woensdagavond nog meer: Arthur Vermeeren lijkt stilaan onhoudbaar voor Royal Antwerp. Zowel van Bommel als Overmars lijken dat ook stilaan te begrijpen en er wordt al gehoopt dat er via een huurdeal toch nog enkele maanden of een jaar langer kan worden genoten van de jonge Rode Duivel.

Afgelopen zomer vertrok Gaston Avila voor 12,5 miljoen euro naar Ajax Amsterdam en Willian Pacho voor 9 miljoen euro naar Frankfurt. Daarmee verbraken zij beiden het transferrecord van The Great Old, dat tot dan op naam van Manuel Benson stond: 4 miljoen euro richting Burnley een jaartje eerder. Ook Hongla en Emegha staan in de top-5 van duurste uitgaande transfers.

© photonews

Maar gezien de huidige omstandigheden lijkt 12,5 miljoen euro plots enorm weinig. Zeker Arthur Vermeeren wordt ondertussen al bedragen toegedicht die dichter bij of zelfs boven het Belgische transferrecord liggen.

Dat staat momenteel op naam van Charles De Ketelaere en 36,5 miljoen euro. Ook Jonathan David leverde aan Gent uiteindelijk door bonussen meer dan 30 miljoen euro op, Jérémy Doku leverde 26 miljoen euro op voor Anderlecht. Gaan zij binnenkort uit de top-3?