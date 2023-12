Real Madrid wil Rode Duivel, maar strooit blessure roet in het eten?

Youri Tielemans heeft zich na een aarzelende start helemaal kunnen doorzetten bij Aston Villa. Dat is zelfs Real Madrid opgevallen. Maar net nu het allemaal heel goed loopt, strooit een blessure misschien wel roet in het eten.

In de Spaanse pers kwam deze week opnieuw het nieuws naar buiten dat Real Madrid nog steeds een oogje heeft op Youri Tielemans. De Koninklijke volgt hem al van toen hij nog bij RSC Anderlecht speelde, nu is er een nieuwe wending in het dossier.

De middenvelder is bij Aston Villa helemaal aan de oppervlakte gekomen. Na een moeilijk seizoensbegin is hij er de pannen van het dak aan het spelen, vandaar ook de interesse van de absolute Europese top. Of het tot een transfer komt? Dat is nog niet geweten.

Youri Tielemans geblesseerd?

Temeer ze ondertussen bij Aston Villa ook willen vasthouden aan Tielemans, die heel goede wedstrijden speelde. Bovendien heeft de Rode Duivel met oog op het EK 2024 in Duitsland misschien wel nood aan stabiliteit.

Een wintertransfer wordt mogelijk sowieso moeilijk, want in Engeland leeft de vrees dat Tielemans een tijdje uit roulatie zal zijn. Hij zou geblesseerd zijn en alvast het duel dit weekend tegen Brentford moeten gaan missen.