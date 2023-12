Niet de betere ploeg maar wel de drie punten: "Good Old Cercle-mentaliteit"

Na nederlagen tegen Union en Antwerp heeft Cercle Brugge opnieuw met een zege kunnen aanknopen. Al ging het niet van een leien dakje voor de vereniging.

"Het was een beetje een rollercoaster", geeft ook trainer Miron Muslic toe na affluiten. "We hadden enkele lastige weken achter de rug met veel blessures tegen lastige ploegen. Daarom hadden we deze wedstrijd ambitie om nog eens te winnen maar na 90 seconden moesten we al achtervolgen", vertelt Muslic.

Buitenspel... of toch niet?

Thorsteinsson zorgde al na anderhalve minuut voor een voorsprong van OH Leuven nadat Nsingi de buitenspelval omzielde. In de fase ervoor ging de vlag omhoog voor Nsingi maar besloot Vergoote om niet te fluiten omdat de aanvaller niet deelnam aan het spel. Toch bleef de vlag even omhoog.

"Popovic staat er dan op enkele meters vandaag en verwacht dat er gefloten zal worden maar we moesten de focus behouden, spelen tot het fluitsignaal."

Cercle-mentaliteit

Na rust kwam Cercle Brugge beter in de partij maar bleef het moeite hebben met het afdwingen van grote kansen. "En dan deden we het maar via de Good Old Cercle-mentaliteit, door te vechten voor elke bal. Zo valt ons eerste doelpunt, door voor elke bal te strijden", aldus de Oostenrijkse trainer.

Door de overwinning staat Cercle Brugge even terug in de top 6 van het klassement maar daar wil Muslic nog niets van weten. "Het zijn vooral drie belangrijke punten voor het vertrouwen. Nu moeten we goed recupereren want woensdag is er opnieuw een match", eindigt hij.