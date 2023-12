Thomas Meunier legt uit waarom transfer naar Club Brugge deze zomer niet lukte

Thomas Meunier wordt de laatste tijd opnieuw gelinkt aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Daarbij komt vooral Club Brugge in beeld.

Thomas Meunier bij Club Brugge. Het had vorige zomer zomaar gekund, maar uiteindelijk kwam het niet tot een deal. De speler van Borussia Dortmund vertelt aan Het Laatste Nieuws zelf waarom het niet tot een deal kwam.

“Het was 'dicht'. Maar op een bepaald moment was het daar te veel een stoelendans. Eén speler (Buchanan, red.) moest vertrekken, om mij te kunnen halen”, klinkt het.

“En op een bepaald moment was het gewoon te laat om het hele plaatje nog te laten kloppen. Iedereen weet hoeveel ik van Club Brugge hou en natúúrlijk zou ik op een dag graag terugkeren naar Brugge. Maar in de zomer was dat niet mogelijk. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Een terugkeer naar België blijft geen slecht idee, als je ziet hoe Vertonghen, Alderweireld en Hazard zich nu amuseren en laten gelden.

“Waarom niet? En eerlijk gezegd... Ik mis België nog elke dag. De levenskwaliteit, de mensen, de familie, de vrienden, het is toch anders dan hier. Ik zou later graag nog willen voetballen in België, maar eerst zijn er nog grotere ambities en dromen die ik wil realiseren.”