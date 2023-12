Imke Courtois ziet intense strijd om de titel: "Zij speelden kampioenenvoetbal"

Het werd opnieuw een héél interessante midweek in de Europese competities. Antwerp klopte Barcelona, een dagje later won Union SG van Liverpool. Imke Courtois was ook enorm onder de indruk van beide ploegen.

"Ik ben helemaal verrukt over wat Union SG en Antwerp deze week lieten zien tegen Liverpool en Barcelona. Ik heb genoten. Wat een geweldige, historische prestaties", aldus Imke Courtois bij De Zondag over de twee topclubs in België en hun Europees parcours. "Antwerp serveerde kampioenenvoetbal. Vermeeren, Keita, Janssen, Ejuke, Ilenikhena met zijn invalbeurt, ... Benieuwd wat ze kunnen tegen Anderlecht. Die stellen dit seizoen wel minder teleur en hebben wat mij betreft evenveel kwaliteit rondlopen." Titelstrijd zou heel spannend kunnen worden volgens Courtois "En wat was Union SG een genot om naar te kijken. Ze hadden met 5-1 kunnen winnen. Zij lieten ook kampioenenvoetbal zien", ging Courtois onverstoorbaar verder. "Superlatieven schieten te kort voor wat ze presteerden." Volgens Courtois zou het wel eens een interessant duel kunnen worden: "Ik denk dat de titelstrijd nog heel spannend wordt. Een heruitgave van vorig seizoen, met wat extra titelkandidaten zoals KAA Gent, Club Brugge en Anderlecht."

