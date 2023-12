Een echt fenomeen, Van Bommel weet zelfs niet waar hij kan eindigen: "Blij dat die jongen hier onder contract staat"

George Ilenikhena begint stilaan een fenomeen te worden. De 17-jarige Franse spits zit intussen aan 9 wedstrijden in 26 wedstrijden. Maar die statistiek is iets impressionanter als het lijkt.

Ilenikhena maakte de gelijkmaker tegen Anderlecht na eerder deze week de winnende goal tegen Barcelona te hebben gescoord. Dat is niet alleen indrukwekkend, maar ook belangrijk. Maar zijn 9 goals maakte hij ook in... 510 minuten.

Dat is een gemiddelde van eentje per 56 minuten. Als dat nog niet indrukwekkend genoeg is voor een 17-jarige: hij scoorde 7 keer in zijn laatste 10 wedstrijden. "En niet zomaar goals, kwaliteitsgoals!", aldus een fiere Mark van Bommel. "Ja, ze lijken soms heel simpel, maar daarom is het net kwaliteit."

Patje, hoe hoog kan hij eindigen? Heel hoog?

"Al heb ik wel een discussie met hem gehad over zijn goal tegen Barcelona, maar hij beweert bij hoog en laag dat hij die bal zo wou raken. En ik geef hem dan maar het voordeel van de twijfel", lachte Van Bommel.

"Maar als je dit op 17-jarige leeftijd kan... Ja, waar stopt het dan? (kijkt de zaal rond en vindt Patrick Goots) Patje, hoe hoog kan hij eindigen? Heel hoog? Voila, daar hebben jullie je antwoord. Hij is duidelijk een hele goeie spits in wording. Ik ben blij dat die jongen hier onder contract staat."