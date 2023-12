Moet Club Brugge zich zorgen maken? La Gazzetta dello Sport kondigt volgende club van Meunier al aan

Thomas Meunier komt de laatste weken boven water bij Borussia Dortmund, maar een nieuw contract lijkt er niet in te zitten. Club Brugge hoopt nog steeds op een wintertransfer, maar er is héél zware concurrentie bijgekomen.

La Gazzetta dello Sport weet dat Internazionale FC naar Thomas Meunier lonkt. De Rode Duivel moet in Milaan de geblesseerde Juan Cuadrado vervangen. In zijn zoektocht naar speelminuten met het oog op het oog op het EK is dat alvast welgekomen.

De flankverdediger kwam de voorbije weken opnieuw meer aan spelen toe bij Borussia Dortmund, maar het Duitse hoodstuk is geschreven. Bovendien wil Inter in januari nog een (bescheiden) transfersom betalen.

Geen terugkeer?

Dat is alvast slecht nieuws voor Club Brugge. De West-Vlamingen hoopten Meunier in januari dan toch transfervrij op te pikken - afgelopen zomer mislukte dat plannetje - en de Luxemburger zo terug naar Olympia te halen.