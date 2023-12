Uitblinkers van het weekend vooral te vinden bij Anderlecht, Club, Antwerp en Union, één vreemde eend in de bijt

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van het Weekend'. En deze keer zijn het vooral de topploegen die de spelers leveren. Al is er ook eentje met een glansprestatie bij... RWDM.

Doelman

Ja, hij heeft al veel kritiek moeten slikken, maar tegen Antwerp was Kasper Schmeichel outstanding. De Deense doelman redde verschillende keren, dook naar zijn hoeken (wat anderen ook zeggen) en had zich niets te verwijten bij de late gelijkmaker.

Verdediging

Daarin staat de uitblinker van het weekend en hij komt ook uit Anderlecht. Nog zo'n jongen die veel kritiek te verwerken kreeg, maar reageerde op het veld. Killian Sardella was geweldig, zowel verdedigend als aanvallend. Met een paar straffe tackles belette hij Antwerp te scoren.

Centraal zetten we Alderweireld - weeral bepalend bij de gelijkmaker - en Mac Allister van Union. De kleine Argentijn is een pitbull en zijn prestaties worden meestal onderbelicht in de machine die Union SG is.

Op links staat dan Maxim De Cuyper. We weten dat hij eigenlijk op rechts speelde tegen zijn voet, maar na zijn prestatie moesten we een plaatsje vinden voor hem.

Middenveld

Mandela Keita was dichtbij de winnende treffer tegen Anderlecht en was de aanstoker van de powerplay die The Great Old in de tweede helft speelde. Hij gaf het middenveld van paars-wit geen ademruimte meer. Bryan Heynen speelde weer op zijn gebruikelijke niveau tegen Kortrijk en scoorde ook.

Hans Vanaken was in de topper tegen Gent dan ook weer zijn oude zelve. Het spel verleggend wanneer het moest, bal bijhouden wanneer het kon en diep spelen op cruciale momenten.

Aanval

Makhtar Gueye scoorde er twee tegen STVV en haalde RWDM zo wat verder uit de gevarenzone. Igor Thiago begint gewoon de vlotscorende spits te worden die Club nodig had. Niet enkel zijn twee goals op penalty, maar zijn prestatie in het geheel was top.

En ja, dan is er ook nog het wekelijks gereserveerd plaatsje voor Mohamed Amoura. Die scoorde weer de enige goal tegen KV Mechelen, maar was tevens ook weer een gesel voor de verdedigers.