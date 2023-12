Eintracht Frankfurt wil smaakmaker van STVV aantrekken

De wintermercato komt er met rasse schreden aan. Dit betekent dat er weer heel wat interesse is voor spelers uit de Jupiler Pro League die uitblinken.

De 19-jarige Mathias Delorge is één van de smaakmakers bij STVV dit seizoen. De centrale middenvelder is mee één van de spelers die ervoor zorgt dat de Limburgers uitblinken en dat heeft de interesse van een aantal grote clubs getrokken.

Eén daarvan is het Duitse Eintracht Frankfurt. De Duitse ploeg is al een aantal keer in België komen shoppen. Zo zijn Aurélio Buta en William Pacho (ex-Antwerp) twee van de vaste pionnen bij de tegenstander van Union in de Conference League.

Delorge kwam dit seizoen al 18keer in actie bij STVV en kwam tot één doelpunt en drie assists. Hij is tegelijkertijd Belgisch jeugdinternational bij de U20. De middenvelder werd bij TV Limburg geconfronteerd met de Duitse interesse, maar de jonge middenvelder gaf aan dat zijn ambitie is om het seizoen uit te doen bij de Limburgers.