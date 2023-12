šŸ“· Rode Duivels voegen extra oefenwedstrijd toe aan programma

Volgend jaar wordt het EK in Duitsland afgewerkt. De voetbalbond is op zoek naar enkele oefenwedstrijden in aanloop naar Euro 2024.

De Rode Duivels kwalificeerden zich voor het EK in Duitsland. Daar zitten ze in een poule met Slovakije en Roemenië en nog een te bepalen winnaar uit de play-offs. Eerder werd al een oefenwedstrijd tegen Engeland vastgelegd. Die wordt op dinsdag 26 maart gespeeld op Wembley. de ticketverkoop voor deze wedstrijd ging gisteren van start. Nu laat de voetbalbond ook weten dat er een oefenpot tegen Ierland gespeeld wordt. Die vindt plaats op 23 maart, in het Aviva Stadium in Dublin. Ready to shamrock this party. šŸ‡®šŸ‡ŖšŸ‡§šŸ‡Ŗ pic.twitter.com/RH4o3sl5Oe — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 20, 2023