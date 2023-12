Nieuwe miljoenendeal à la Ilenikhena? Antwerp blijft de geijkte paden bewandelen en heeft nieuwe groeibriljant vol in het vizier

Royal Antwerp FC heeft met Keita en Vermeeren goud in handen. Maar dat goud zou wel eens (voor recordbedragen) kunnen gaan vertrekken de komende winter. En dan moet er nieuw bloed voorzien worden.

Om dat nieuw bloed proberen te voorzien kijkt Marc Overmars graag over de landsgrenzen en meer bepaald richting Frankrijk. De vorige parel die ze uit de Ligue 2 haalden voor de nodige miljoenen is ondertussen meer dan een schot in de roos: George Ilenikhena.

Die kwam over van Amiens, nu laten Franse bronnen weten dat Emmanuel Biumla op de radar staat van The Great Old. Er zou wel concurrentie zijn uit Duitsland, waar met Hamburg SV een ploeg uit de tweede Bündesliga met de nodige ambitie ook aast op de verdedigende middenvelder. En ook Hannover zou wel wat zien in de speler.

Emmanuel Biumla de nieuwe parel van Antwerp?

Biumla is een 18-jarige polyvalente verdediger, want hij kan ook centraal achterin zeker zijn mannetje staan. Hij is nog jong en daardoor kan de Franse jeugdinternational zeker een nieuwe parel zijn in de plannetjes van Overmars & co.

De 18-jarige Emmanuel Biumla werd geboren in het Ivoriaanse Yopougon, maar kwam snel in Frankrijk terecht en speelde daar de voorbije jaren (sinds 2019) bij de jeugdploegen van de Girondins de Bordeaux. Daarvoor speelde hij bij AS Bondy en Stade Bordelais.

De verdedigende middenvelder is hoofdzakelijk rechtsvoetig, maar kan ook met zijn linker - zoals elke moderne voetballer - wel wat dingen uit zijn mouwen schudden. Hij ligt nog tot 2026 onder contract in Bordeaux, maar zou graag meer speelminuten verwerven.

Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan 84 speelminuten in de Ligue 2, bij de B-kern speelde hij wel nog vijf wedstrijden en ook in de Franse Beker kreeg hij eens zijn kans. In Frankrijk zien velen in hem ondanks die weinige speeltijd wel een serieus talentje.