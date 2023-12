Elke 27(!) minuten prijs de voorbije weken: Antwerp-briljant is alle miljoenen waard, Overmars glimt van trots en zegt dit

Wat een week voor George Ilenikhena. Scoren tegen Barcelona รฉn tegen Anderlecht, als absolute supersub kan dat tellen. En ook de wedstrijden ervoor was hij eigenlijk al bijzonder sterk op dreef. The Sky is The Limit.

George Ilenikhena is bezig aan fantastische weken. Twee keer scoren bij een basisplek in de Beker van België tegen Charleroi, daarna scoren in dertien minuten tegen Cercle, in elf minuten tegen Barcelona en nu ook in 31 minuten tegen Anderlecht.

Vijf goals in de voorbije vier wedstrijden, waarin hij 136 minuten verzamelde. Elke 27 minuten en 12 seconden is het dus raak voor George Ilenikhena. Fantastische cijfers van de jonge Franse spits, die voor vele miljoenen van Amiens naar Antwerp kwam.

Met zijn 17 jaar en 119 dagen werd hij de tweede jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League, de jongste Fransman ook meteen. En hij lijkt stilaan alle miljoenen die hij heeft gekost waard te zijn.

"Hij is een talent. Ik betaal soms liever wat meer voor iemand die je heel graag wil, ook al was hij heel jong toen we hem haalden. Hij speelt enorm goed, ik ben er trots op", aldus Marc Overmars bij DAZN. Nu volgt de volgende stap: "Hij moet fysiek volwassen worden en dat zal nog wel eventjes tijd nodig hebben."