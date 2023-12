18-jarig toptalent betreurt zich zijn keuze om de Rode Duivels links te laten liggen al: "Beloften zijn niet nagekomen"

De jonge Noah Sadiki heeft op slechts 18-jarige leeftijd een gedurfde keuze gemaakt door te kiezen voor de Democratische Republiek Congo. Echter, hij is ontevreden dat hij nog niet is opgenomen in het A-team.

Betreurt Noah Sadiki (18 jaar) zich zijn keuze al? Sommigen vonden die indertijd overhaast. Als Belgisch international tot aan de U20, heeft de middenvelder van Union Saint-Gilloise zich niet aangesloten bij de beloftenploeg van Gill Swerts, verkiezend om voor de Democratische Republiek Congo te kiezen. Sindsdien heeft Sadiki twee keer gespeeld voor de Congolese U20 en zelfs de aanvoerdersband gedragen. Maar hij heeft nog geen debuut gemaakt in het A-team van de Leopards. Dit is niet goed gevallen bij zijn omgeving. Francis Sadiki, de vader van Noah, heeft zich uitgesproken in een interview met Joshua Bellini. "Noah kreeg twee beloften. De eerste was geselecteerd worden voor de twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Angola (op 13 en 17 oktober laatstleden, n.v.d.r.). De tweede was opgenomen worden in de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor het Wereldkampioenschap." 🎙️ | Francis Sadiki : « Noah a eu deux promesses, la première c’était être sélectionné pour les deux matchs de amicaux contre la nouvelle Zélande et l’Angola.



Et la deuxième c’était être dans le groupe des éliminatoires Coupe du Monde.



Le fait que Noah ne soit pas là est à… pic.twitter.com/gvuCAupyqk — Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) December 21, 2023 De bondscoach Sébastien Desabre heeft de middenvelder van USG niet opgenomen, ondanks zijn beloften. Volgens Francis Sadiki is deze afwezigheid "de schuld van sommige leiders" van de Congolese federatie. Sindsdien heeft Noah Sadiki indruk gemaakt in sommige wedstrijden, vooral tegen Liverpool, en maakt hij geleidelijk deel uit van de rotatie van Alexander Blessin op het middenveld. Officieel kan Sadiki nog steeds terugkeren op zijn beslissing en opnieuw voor België kiezen. Hoewel het A-team duidelijk geen korte of zelfs middellange termijnoptie zou zijn, zou Gill Swerts zeker zijn talent kunnen benutten bij de beloften.